Keine Angst vor der Zukunft

Gute Kontakte – ungeahnte Möglichkeiten: Ein gutes Netzwerk zu haben ist immer von Vorteil. Wer jemanden kennt, der jemanden kennt, macht leichter Geschäfte und kann sein Wissen deutlich vergrößern. Neue Kontakte zu finden und diese gekonnt zu pflegen ist mit der richtigen Herangehensweise einfacher als gedacht.

Von der Arbeit überrollt? – Delegation als wirkungsvolles Führungsinstrument: Häufig wird der Spielraum der Delegation in Apotheken als gering gesehen. Dennoch haben sich in einigen Apotheken moderne und innovative Modelle entwickelt: Kreativität und individuelle Lösungen sind gefragt. Und gerade während der COVID-19-Pandemie wird das Thema Delegation sehr aktuell.

Controlling in Apotheken – Wichtige Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung: Wer eine Apotheke oder gar mehrere Apotheken erfolgreich führen möchte, der muss stets den Überblick darüber behalten, was in den Apotheken vor sich geht. Das Controlling erstreckt sich dabei auf viele Bereiche. Eine Übersicht.

Honorierte Dienstleistungen – viele mögliche Wege: Bis Apotheken neue honorierte Dienstleistungen anbieten können, müssen noch schwierige Verhandlungen der Verbände abgewartet werden. Doch dann stehen ebenso schwierige Entscheidungen in den Apotheken an: Welche Leistungen sind pharmazeutisch sinnvoll und zugleich wirtschaftlich tragfähig? Die Kostenrechnung hilft bei den Überlegungen, die in verschiedenen Filialen unterschiedlich ablaufen können.

Eine gute Frage – Mehrarbeit in Coronazeiten und Haftung für Missgeschicke: Ein Filialleiter trägt die volle apothekenrechtliche Verantwortung für seine Apotheke. Dennoch ist er als angestellter Apotheker dem Inhaber gegenüber verpflichtet. Eine Konstellation, die viele Fragen aufwirft. Rechtsanwältin Iris Borrmann gibt Antworten. Diesen Beitrag gibt es auch als Leseprobe auf der Homepage der Eins & Drei.