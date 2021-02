Zur Kinderplanung gehören immer zwei!

Ein Kinderwunsch ist nicht nur Frauensache. Auch der Partner kann aktiv zu einer gesunden Schwangerschaft und bestmöglichen Entwicklung des Babys beitragen. Die Voraussetzung dafür sind gesunde und leistungsfähige Spermien. Die Fruchtbarkeit des Mannes wird jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt. Dazu zählen negative Umwelteinflüsse, zunehmender Stress, ein ungesunder Lebenswandel oder auch Erkrankungen.

Die Anzahl der Spermien pro Milliliter ist Studien zufolge in den letzten 50 Jahren um 60 Prozent zurückgegangen1. Das männliche Ejakulat wird sozusagen immer dünner. Auch die Qualität der Spermien lässt häufig zu wünschen übrig: Bis zu 79 Prozent der Männer in Deutschland sind nicht ausreichend mit B-Vitaminen versorgt2, 33 Prozent von ihnen haben einen Zink2- und Selen-Mangel3. Mit einer bewussten Lebensführung kann jeder Mann diesem Mangel jedoch entgegenwirken, denn die in Elevit® FOR MEN gewählte Kombination von Vitaminen und Spurenelementen ist speziell für die Steigerung der Vitalität und Spermienqualität zusammengestellt worden. Da die Bildung von neuen Spermien etwa 74 Tage dauert, sollte das Nahrungsergänzungsmittel idealerweise bereits 90 Tage vor einer gewünschten Befruchtung mit etwas Wasser eingenommen werden. Mit nur einer laktose- und glutenfreien Tablette pro Tag sind Männer mit wichtigen Nährstoffen und Vitaminen für eine optimale Spermienbildung versorgt: