Sofort verfügbar: FFP2 Masken Made in Germany im 6er-Set

Verteilen Sie nicht nur Masken, sondern beeindrucken Sie Ihre Stammkunden durch Qualität! Mit CE-zertifizierten Masken aus deutscher Produktion und hohem Tragekomfort heben Sie sich von zahlreichen Mitbewerbern positiv ab.



Gleichzeitig vereinfacht unsere Produktpalette Ihre Arbeit enorm: Die 3er und 6er Packungsgröße ist ideal zur Abgabe im Rahmen der SchutzMV. Sämtliche zur Abgabe geforderten Angaben befinden sich direkt auf der Verpackung - Dadurch verläuft Ihre Abgabe nicht nur verordnungskonform, sondern auch effizient für Sie.



Durch hohe Lagerbestände können wir sofort große Mengen liefern. Auf Wunsch stellen wir mit DHL Express am nächsten Werktag vormittags zu.



Hier Preise einsehen

Direkt zum Bestellformular .

(Einsendung per Fax, E-Mail, oder Bestellung per Telefon)



Warum sich bereits zahlreiche Apotheken, gemeinnützige Einrichtungen und das Bundesgesundheitsministerium für uns entschieden haben:



- Niedrige Preise bei hoher Qualität

- Nachvollziehbare Lieferkette: Hergestellt in Deutschland

- Transparente Zertifizierung

- Express Versand möglich

- Kauf auf Rechnung, 14 Tage netto Zahlungsziel

- Hohe Lagerbestände, schnelle Lieferung



Mehr Informationen



Satiata GmbH

Frankfurter Str. 73

34121 Kassel

Telefon: 0561 - 8279 1520

Telefax: 0561 - 9537 9241

Web: www.satiata-med.de/apo