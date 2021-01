Nur 0,59€: Apotheken Standard FFP2 - SOFORT LIEFERBAR !

Gehen Sie auf Nummer sicher!

Über 5.000 Apotheken in Deutschland vertrauen bereits auf Mundschutz von HK Medical.

Wir haben Lagerware in Deutschland und versenden binnen 2 Tagen per DHL.

Apotheken Angebot:

nur 0,59€ für sofort lieferbare zertifizierte FFP2 Masken in höchster Qualität komplett auf Deutsch.

Wahlweise im 10er Pack oder einzeln verpackte FFP2 im 6er Pack oder als Single-Maske!

Unsere Apotheken Standard FFP2 ist in der EU zertifiziert (CE 0598, Helsinki/Finnland) und zusätzlich mit deutschem DEKRA Test versehen. Damit sind Sie und Ihre Kunden auf der sicheren Seite.

Für Apotheken haben wir speziell für die Coupon-FFP2 für die Abgabe gegen Berechtigungs-Schein im Angebot. Diese ist bereits im 6er Pack Hygiene-Beutel mit deutschsprachigem Tragehinweis und Verfallsdatum aufgedruckt versehen. Somit können Sie diese ohne Umverpacken oder umständlichem gesonderten Beilagzettel direkt an Ihre Kundschaft herausgeben.

Zusätzlich sind in diesem 6er Pack die Masken noch in durchsichtiger Blisterfolie zum Aufreißen einzeln verpackt. So haben Ihre Kunden bei Bedarf immer eine unangetastete Maske parat.

Für den Einzelverkauf von FFP2 haben wir außerdem auch die Single-Variante: Die Maske jeweils einzeln mit deutschem Tragehinweis und Verfallsdatum versehen. Ideal für den Individual-Kunden in Ihrer Apotheke. Diese einzeln verpackten FFP2 kommen in der 20er Box.

Als 3. Variante haben wir für Sie das klassische 10er Pack (10 Masken zusammen im Beutel).

Rufen Sie direkt an bei Interesse (8-20h): 089 - 71 69 96 50

Oder schreiben Sie Ihre Frage oder Bestellung direkt an: bestellung@derhandelskontor.de

Auch per Fax möglich an: 089 - 90 42 22 29

Weitere Infos und Direktbestellung im Online-Shop: www.ApoFFP2.de

Hier finden Sie unser Fax-Bestellformular (PDF).



Wir würden uns freuen, Sie als neuen Kunden begrüßen zu dürfen.