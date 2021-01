Am Anfang der Entwicklungs- und Erfolgsgeschichte der Marke PHYSIOGEL® steht ein hypoallergenes Shampoo: Scalp Care mildes Shampoo. Dieses Produkt war die Antwort auf die Bedürfnisse der Anwender mit empfindlicher Kopfhaut. Zudem wurde vor sieben Jahren das PHYSIOGEL® Scalp Care Shampoo und Spülung entwickelt, welches vor allem lange Haare schont und Glanz in das Haar bringt. Mit PHYSIOGEL® Scalp Care Extra mildes Shampoo bietet Klinge Pharma GmbH nun ein neues Produkt an, welches irritierte und gereizte Kopfhaut pflegt. Alle Scalp Care Produkte zeichnen sich durch milde Inhaltsstoffe aus und sind laut EU-Kosmetikverordnung ohne klassische Konservierungsmittel sowie Duft- und Farbstoffe - damit empfindliche Kopfhaut wird, wie sie sein soll.

