Micro Labs feiert Zuzahlungsbefreiung von Pantoprazol

Das Thema Zuzahlung ist Bestandteil in Ihrem Apotheken-Alltag, gerade bei einem oft verordneten Produkt wie Pantoprazol. Micro Labs unterstützt GKV-Patienten, indem Pantoprazol Micro Labs magensaftresistente Tabletten durch Preissenkung von der Zuzahlung befreit wurde. Mit Ihrer Teilnahme an der MY LIKE Umfrage von Micro Labs helfen Sie, das Abgabeverhalten häufig verordneter Arzneimittel darzustellen. Einfach auf den unten aufgeführten Link klicken und an der Umfrage teilnehmen.

Als Dankeschön werden 100 Fernsehlotterie Lose ausgeschüttet. Viel Glück!

» Hier an der Umfrage teilnehmen.

Nutzen Sie auch das Aktions-Angebot und bestellen Sie Produkte der Micro Labs in Topqualität zu Toppreisen.