Jetzt bewerben: KONKRET-Preis für innovative Versorgung

Wer in Deutschland medizinisch versorgt werden muss, findet im Regelfall leicht die Unterstützung, die er braucht. Aber unser Gesundheitssystem hat auch Schwächen, die eine schnelle und umfassende Versorgung manchmal erschweren. Hier können oft schon kleine, kreative und pragmatische Ideen Abhilfe schaffen. Genau solche Ansätze bekommen jetzt eine Bühne. Mit dem KONKRET-Preis für innovative Versorgung zeichnet die Lilly Deutschland Stiftung erstmals Projekte aus, die einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsversorgung haben und mit wenig Aufwand viel erreichen. Ob Initiativen von Ärzten, Apotheken, Pflegekräften oder Patienten selbst: Der KONKRET-Preis will sie sichtbarer machen und so zum Nachmachen animieren. Gefragt sind Ideengeist und pragmatische Lösungen, die Gesundheit in aller Vielfalt weiterdenken. Einsendeschluss für Projekte ist der 31. März 2021. » Jetzt bewerben!