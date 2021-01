Cannabis Gipfel online 2.0: jetzt anmelden und punkten!

Der Umgang mit medizinischem Cannabis ist in den Apotheken angekommen! Das große Interesse und die positiven Rückmeldungen auf den digitalen Cannabis-Fortbildungsmonat im Juni 2020 haben uns bestärkt, mit dem Cannabis Gipfel 2.0 medizinisches Cannabis noch einmal in den Fokus zu stellen.

In zwei Frage-und-Antwort-Sessions sind die Referenten live in einer digitalen Konferenz mit Ihnen verbunden und beantworten Ihre persönlichen Anliegen. Stellen Sie Ihre Frage vorab mithilfe des Fragentools oder melden Sie sich spontan in der Live-Diskussion. Wir sind gespannt auf Ihren Beitrag!

Das hochwertige Kongresspaket unterstützt Sie bei der Versorgung von Cannabis-Patienten in Ihrer Apotheke. Diverse Arbeitshilfen erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Das Buch „Cremer-Schaeffer, Cannabis – Was man weiß, was man wissen sollte“ liefert Ihnen sachliche Hintergründe zur gesellschaftlichen Diskussion um Cannabis.

So können Sie teilnehmen: Registrieren Sie sich noch heute zur Teilnahme an der digitalen Fortbildungsreihe über Cannabis-Gipfel.de oder direkt in der Akademie des Deutschen Apotheker Verlags. Für Apotheker werden ab November fünf, für PTA vier Vorträge jeweils wöchentlich neu ausgespielt. Rufen Sie die Vorträge ab, wann immer es bei Ihnen passt: Die Online-Veranstaltungen stehen bis 31. Januar zum Abruf für Sie bereit. Durch das Beantworten der Lernerfolgskontrolle bis Ende Februar erhalten Sie bis zu fünf BAK-Fortbildungspunkte.

Sie wollen noch mehr erfahren? Auf DAZ.online finden Sie vier eLearnings zum Umgang mit Cannabis in der Apotheke:

Canopy Growth Germany GmbH

Lanzstraße 20

68789 St. Leon-Rot