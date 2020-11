Verfügbarkeit und Erträge sichern

Hat Corona auch in Ihrer Apotheke zu weniger Kundenverkehr geführt? Wenn die Kunden ausbleiben, führt das zwangsläufig zu sinkenden Umsätzen. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es daher von enormer Bedeutung die Einkaufskonditionen zu optimieren, um die Erträge abzusichern. Genauso wichtig ist es natürlich, dass die Warenverfügbarkeit sichergestellt ist. Es kann daher ein sinnvoller Ansatz sein, sich im Rahmen der Großhandelsbelieferung breiter aufzustellen.



In den vergangenen Wochen hat AEP mehrfach aus den Kreisen der Apotheken vernommen haben, dass es eine der Lehren aus der Coronakrise ist, dass die Apotheken sich im Rahmen ihrer Großhandelsbelieferung auf mehrere Beine stellen wollen, um die Verfügbarkeit abzusichern und somit mehr Flexibilität zu erhalten.



Die AEP Zentrallagerstrategie bietet hier eine deutschlandweit einzigartige und für dieses Bedürfnis besonders passende Lösung:

Über das Zentrallager, das mit modernster Technik und der größten Kapazität Deutschlands überzeugt, erhalten die Apotheken einfachen Zugriff auf den gesamten Lagerbestand. Das bietet den Apotheken die optimale Lieferfähigkeit eines weiteren vollsortierten Großhandels - ohne Umsatzvorgaben, ohne Grundgebühren, aber zu Top-Konditionen, ohne Ausschlüsse und das Ganze bei voller Transparenz.



Was ist jetzt und in den kommenden Monaten wichtig?

Ausbleibende Kunden führen zu sinkenden Umsätzen. Daher ist es nun aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten von enormer Bedeutung die Einkaufskonditionen in der Apotheke zu optimieren, um Ihre Erträge abzusichern. Auch die Prozesse in der Apotheke sollten möglichst effizient gestaltet sein - um gegebenenfalls auf einen möglichen Personalausfall vorbereitet zu sein.

AEP ist der ideale Großhandelspartner für alle Apotheken.

AEP bietet allen Kunden seit 7 Jahren unveränderte Maximal-Konditionen – ab dem ersten Euro Umsatz, ohne Schwellen und Stufen und ohne versteckte Kosten und Gebühren! Die AEP Top-Konditionen sind langfristig stabil und das Konditionenmodell ist einfach und fair. Das gibt Ihnen jederzeit ein gutes und sicheres Gefühl für Ihren täglichen Apothekeneinkauf.

Dank der optimalen Lieferfähigkeit aus dem Zentrallager ist AEP der ideale Großhandel für alle Apotheken, egal ob als Ergänzung zum bestehenden Großhandelspartner oder als Hauptlieferant.

AEP bietet Ihnen eine kostenlose Überprüfung Ihrer Einkaufskonditionen durch den Außendienst an, um dann gemeinsam im Anschluss eine für Sie konditionsoptimierte Bestellstrategie zu erarbeiten.

Nutzen Sie die Möglichkeit sich vom AEP Außendienst über Themen wie ideale Lieferfrequenz, Optimierung der Warenverfügbarkeit oder die AEP-Lösung für das Kontingentartikelproblem beraten zu lassen.

AEP ist gerne für Sie da und freut sich auf den Dialog mit Ihnen, um gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten, trotz und gerade wegen der widrigen Umstände.

AEP steht für modernen, einfachen und fairen Apothekeneinkauf. Überzeugen Sie sich selbst!

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem AEP-Außendienst-Mitarbeiter.