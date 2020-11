Der Institutionsausweis (SMC-B) öffnet das Tor zur Telematikinfrastruktur

Da es sich bei der SMC-B-Karte um ein institutionsbezogenes Ausweis-Dokument handelt, muss auch in Filialverbünden in jeder Betriebsstätte eine SMC-B-Karte vorhanden sein, für die jeweils ein gesonderter Antrag zu stellen ist. Mehrere Karten pro Apotheke können beispielsweise dann notwendig sein, wenn Apothekentätigkeiten in ausgelagerten Räumen (Versandhandel, Heimversorgung, Zytostatika-Herstellung) ausgeführt werden oder beim Einsatz mobiler Endgeräte (z. B. große Offizin mit mehreren Eingängen und daher auf zwei Räume verteilten HV-Tischen o.ä.), wenn in all diesen Bereichen elektronische Medikationspläne bearbeitet werden sollen.