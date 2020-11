Eine Empfehlung für alle, die auf Alkohol verzichten

Thymian wird seit Jahrhunderten zur Behandlung von Husten eingesetzt und zählt auch heute zu den häufigsten verwendeten pflanzlichen Hustenmitteln. Für die hohe Qualität der Aspecton® Hustentropfen werden gleich zwei spezielle Verfahren eingesetzt. In einem ersten Schritt, der Herstellung eines Flüssigextrakts mittels Perkolation, werden unter Einsatz einer besonders großen Menge Thymian die wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe extrahiert. In einem zweiten Schritt wird Ethanol entzogen, das ebenfalls leicht flüchtige ätherische Öl wird hier separat aufgefangen und im Anschluss wieder mit dem Extrakt vermischt, sodass es in hoher Konzentration im alkoholfreien Dickextrakt erhalten bleibt.