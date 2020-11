Experten im Online-Dialog mit der Apotheke vor Ort

Die Corona-Pandemie verändert auch die Möglichkeiten der Kommunikation: NOVENTI bietet daher mit der apoKOMM2020 ein neues, umfangreiches digitales Veranstaltungsformat für Apotheken an.



Die Teilnehmer können aus rund 30 Terminen auswählen und sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: bei den kostenlosen Online-Terminen referieren zahlreiche Experten über die wichtigsten Entwicklungen im Gesundheits- und Apothekenmarkt, sowie zu Innovationen und Anforderungen eines modernen Apothekenmanagements. Die Themenblöcke im Einzelnen:

Digitalisierung – wie nutze ich das eRezept für den Erfolg meiner Apotheke?

Die Veranstaltung gibt einen Überblick zum aktuellen Stand der Gesetzgebung und den Festlegungen der Gematik. Außerdem erhält man einen Eindruck vom Status Quo der eRezept Modell-Projekte und wird anschaulich über die künftige „eRezept Journey“ informiert.



Liquidität, genauso wie Sie es wünschen: Mit starken Partnern kommen Apotheken auch durch unruhige Zeiten. Lernen Sie flexible Auszahlungsmodelle und Finanzierungsmöglichkeiten des Marktführers NOVENTI kennen.



Mit Sicherheit zukunftsfähig am HV: Die Teilnehmer erfahren, wie sich die Warenwirtschaft des Marktführers awinta mit maßgeschneiderten Lösungen den Bedürfnissen der Apotheke anpasst und bereits perfekt die künftigen Prozesse des eRezeptes abbildet.



Retaxschutz beginnt in der Apotheke: Wie elementar eine zuverlässige Rezeptabrechnung und pünktliche Auszahlung für Apotheken ist, zeigen die aktuellen Geschehnisse. Die Online-Reihe zeigt, wie wichtig es ist, von Anfang an auch auf Rezeptsicherheit zu setzen.



E-Commerce – Kundengewinnung und Umsatzpotenzial: Die NOVENTI Experten zeigen auf, wie wertvoll für Apotheken ein erfolgreicher Internetauftritt im Zeitalter der Digitalisierung ist.



Inhaber-/Pächterwechsel: Ein Apothekenkauf oder Inhaberwechsel ist stets eine Herausforderung. Für einen umfassenden Einblick hat NOVENTI wichtige Partner zusammengebracht.



Weitere Infos, Termine und Anmeldung: apokomm.noventi.de

