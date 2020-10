Welche TI-Komponente ist nur ein kleiner Bestandteil und dennoch so wichtig?

Die Einsatzgebiete für unsere Geräte sind sehr vielschichtig. So können diese z.B. in den Apotheken am Handverkaufstisch, in Krankenhäusern in der Patienten- und Notaufnahme, der Station oder dem Arztzimmer, den Arztpraxen am Empfang oder im Behandlungszimmer eingesetzt werden. Dadurch erhalten alle Teilnehmer der Online-TI die Möglichkeit, die neuesten Anforderungen wie den eMedikationsplan, das eRezept und die ePA entsprechend umzusetzen.