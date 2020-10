Therapieoption aus Japan hilft Magen und Darm

Die traditionelle Kampo-Medizin wird in Japan seit Jahrhunderten praktiziert und ist dort integraler Bestandteil der modernen Medizin. Die positive Wirkung der in Japan seit Jahrhunderten bewährten Kampo-Rezeptur Rikkunshito auf stressbedingte und funktionelle Beschwerden ist durch japanische Studien belegt.

Eine experimentelle Studie hat gezeigt, dass Rikkunshito die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse moduliert, indem es das Level des Stresshormons Cortisol im Blut senkt. Zusätzlich zeigte es regulierende Effekte auf die Magen-Darm-Funktionen.3 Rikkunshito verbesserte zudem in verschiedenen Untersuchungen durch Stress hervorgerufene Motilitätsstörungen des Magens, beruhigte den Magen und verbesserte das allgemeine und stressbedingte Aufnahmevermögen, insbesondere Völlegefühl und Blähungen nach dem Essen. Zusätzlich reduzierte es stressbedingte Magen-Überempfindlichkeit.4,5,6 Die Erkenntnisse weisen darauf hin, dass Rikkunshito pharmakologische Wirkungen auf die Darm-Hirn-Achse hat. Weiter bestätigen sich die positiven Effekte der Rezeptur auf die funktionellen Magen-Darm-Beschwerden in einer klinischen Studie.6

Das auf der Rikkunshito-Rezeptur basierende Yamato®Gast ist das erste Kampo-Fertigarzneimittel auf dem deutschen Markt und eine ideale Empfehlung für Kunden, die sich Frieden für ihren Magen-Darm-Trakt wünschen.

Für weitere Informationen zur Wirksamkeit von Rikkunshito klicken Sie hier.

Pflichttext

Yamato ®Gast. Zus.-Setz.: Eine Filmtablette enth. 265 mg Trockenextrakt (DEV 3-6:1) aus einer Mischung von Ginsengwurzelstock, Atractylodes-japonica-Wurzelstock, Poria-Fruchtkörper, Pinellia-Rhizom, Citrus Unshiu Fruchtschale, Jujube-Früchte, Süßholzwurzel und Ingwerwurzelstock (2:2:2:2:1:1:0,5:0,25), Auszugsmittel: Wasser. Sonst. Bestandt.: Siliciumdioxid-Hydrat, Croscarmellose-Natrium, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Hypromellose, Macrogol 6000. Anw.: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung v. leichten Magen-Darm-Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Unwohlsein, Völlegefühl u. Blähungen ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Zur Anw. b. Erwachsenen. Gegenanz.: Nicht anwenden b. bek. allerg. Reakt. gegen einen der o. g. Bestandteile, b. bek. Lebererkrankungen, Stillzeit/Schwangerschaft, Kindern u. Jugendlichen unter 18 Jahren, Einnahme von weiteren Arzneimitteln m. Süßholzwurzel, Diuretika, Herzglykosiden, Kortikosteroiden, Abführmitteln o. a. Arzneimitteln, welche Einfluss auf den Elektrolythaushalt haben. Nebenwirk.: Durchfall sowie Überempfindlichkeitsreaktionen o. Leberschädigungen. Pohl-Boskamp, Hohenlockstedt (2)

