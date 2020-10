Medinoxx on Tour vom 26.10. bis 04.11.20

So tourt Medinoxx vom 26.10. bis 04.11.2020 durch sieben Städte in ganz Deutschland. Unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen erhält jeder Teilnehmer ein persönliches und exklusives Beratungsgespräch mit Live-Demonstration. Eine kostenlose Anmeldung zu Medinoxx on Tour ist ab sofort unter medinoxx.de/live möglich.