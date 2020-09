Das sind die Partner der INTERPHARM online

Die INTERPHARM online bietet zudem am Freitag und am Samstag interessante Vorträge der Partner an.

Folgend erhalten Sie eine Übersicht über die Firmenvorträge am Wissenschaftlichen eKongress und PTAheute-eKongress:

Am Freitagvormittag erfahren Sie alles zum Thema Impfberatung in der Apotheke, bevor es um die Mittagszeit beim Lunchtalk um Apotheken in der digitalen Transformation geht. Direkt im Anschluss wird Ihnen einen spannender Vortrag zu Selbstmedikation bei Kopfschmerz-Attacken präsentiert.

Samstagvormittag erfahren Sie, wie Beratung Vertrauen schafft und wie Sie bei der Inkontinenzberatung punkten können. Der folgende Firmenvortrag begleitet Sie fit durch Herbst und Winter, bevor es um die Relevanz von Phytopharmaka für eine angemessene Patientenversorgung geht. Nicht verpassen sollten Sie den abschließenden Firmenvortrag am Samstagnachmittag! Der Referent stellt Möglichkeiten vor, wie Sie sich als PTA im Alltag nebenbei auf das Gespräch am HV-Tisch vorbereiten können.

Nicht verpassen und direkt anmelden auf interpharm.de !