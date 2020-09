Starkes Team mit neuen Stars – bei Akne und unreiner Haut

Die neu formulierten CLEANANCE Reinigungsprodukte mit hautberuhigendem, reizlinderndem und entzündungshemmendem Avène Thermalwasser und ComedoclastinTM sind zur Reinigung von empfindlicher fettiger Haut, Haut mit vergrößerten Porten sowie leichten bis mittelmäßigen Hautunreinheiten bei Jugendlichen und Erwachsenen eine geeignete Empfehlung.

Das neue CLEANANCE Reinigungsgel mit 84% natürlichen Inhaltsstoffen wird mit Wasser aufgeschäumt und abgespült. Es ist zur Anwendung im Gesicht und am Körper geeignet. Bei zweimal täglicher Anwendung über 28 Tage wird überschüssiger Talg zu 92% reduziert, Hautunreinheiten zu 100% bekämpft und Hautglanz zu 90% reduziert.1

Die neue CLEANANCE Mizellen Reinigungslotion mit 89,5% natürlichen Inhaltsstoffen ermöglicht eine klärende, mattierende Reinigung und Make-up-Entfernung ganz ohne Wasser. Sie ist zur Anwendung im Gesicht, an den Augen und am oberen Rücken geeignet – auch bei Spätakne.

Beide Reinigungsprodukte besitzen eine exzellente Haut- und sehr gute Augenverträglichkeit. Die Formulierungen sind biologisch abbaubar.