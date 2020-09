Das erwartet Sie am ApothekenRechtTag online

Für eine Teilnahme benötigen Sie lediglich Ihre Anmeldung über interpharm.de, Ihr Tablet, PC oder Smartphone und eine stabile Internetverbindung. So können Sie am 24. September bequem von Ihrem gewünschten Standort zuschauen. Ob von zuhause aus oder aus Ihrem Büro oder Ihrer Apotheke – der live übertragene Videostream begleitet Sie durch den ApothekenRechtTag online.

Thematisch überzeugen die Online-Vorträge mit Themen, die uns aktuell alle beschäftigen: was sind die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf die Apotheke vor Ort? Was bedeuten die neuen Regularien zum E-Rezept? Wie sind die neuen Regelungen zum Botendienst zu verstehen? Am Vormittag schlägt der ApothekenRechtTag online mit spannenden Themen einen weiten Bogen über das Apotheken- und Arzneimittelrecht.

Am Nachmittag werden ebenso interessante Inhalte behandelt: Wie ist die rechtliche Lage bei sogenannten „Grenz-Apotheken“, die aus dem holländischen Grenzgebiet nach Deutschland liefern und deren Überwachung offenbar eine rechtliche Herausforderung darstellt? Was sind rechtlich relevante Aspekte bei der Diskussion um das Impfen in der Apotheke? Was ist bei dem neuen Heimversorgungsvertrag zu beachten? Welche Regelungen der „Corona-Verordnungen“ sollten über das Ende der Pandemie Bestand haben?

Verpassen Sie nicht die Fülle an Wissen und branchenspezifischem Austausch und seien Sie mit dabei bei diesem einzigartigen Live-Event!

