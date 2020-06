DAV-Rezeptursommer 2020 startet am 1. Juli

Apotheker und PTA stellen in Deutschland jährlich rund 13 Millionen Rezepturarzneimittel her, um Versorgungslücken zu schließen, die durch Industriepräparate nicht abgedeckt werden. Diese hohe Zahl verdeutlicht die therapeutische Notwendigkeit patientenindividueller Einzelanfertigungen sowie die Unverzichtbarkeit der offizinellen Arzneimittelherstellung.

Rechtliche Vorgaben, hohe Qualitätsansprüche und komplexe pharmazeutische Entscheidungen sind die Herausforderungen der Rezeptur. Im Rahmen der neuen digitalen Fortbildungsreihe „DAV-Rezeptursommer“ unterstützt Sie der Deutsche Apotheker Verlag ab Juli im Zwei-Wochen-Rhythmus mit kompakten Online-Vorträgen zu kniffligen Rezepturproblemen: von der richtigen Wägetechnik, über die Besonderheiten bestimmter Wirkstoffgruppen und Darreichungsformen bis hin zur Defekturherstellung.

Egal ob früh morgens, in der Mittagspause oder an einem lauen Sommerabend, egal ob in der Apotheke, auf dem Balkon oder im Stadtpark, lassen Sie sich von versierten Rezepturexperten durch diesen Sommer begleiten

