„Den neuen Service „AEP – Wir für Apotheken“ möchten wir gerne etablieren, weil wir denken, dass es eine sinnvolle Sache ist, gute Initiativen zu unterstützen. Möglichst alle oder viele Apotheken sollen von den Aktivitäten profitieren können. Wir denken dabei an neue Services, die die tägliche Arbeit in der Apotheke erleichtern, an Petitionen, die bekannt gemacht werden sollen, weil sie die Vor-Ort-Apotheke stärken oder andere Anregungen, die es lohnt zu verteilen. Anlässe gibt es sicherlich viele. Gerne können unsere Kunden mit ihren Ideen an uns herantreten. Sind diese für mehrere Apotheken von Interesse, helfen wir gerne dabei die Initiativen bekannt zu machen, und das natürlich kostenlos.“, so Jens Graefe, Geschäftsführer der AEP, über das neue Format.

Die Vorstellung der Inhalte „AEP – Wir für Apotheken“ erfolgt per Newsletter an die AEP-Newsletter-Abonnenten. Zusätzlich wurde auf der AEP Homepage eine eigene Rubrik unter Aktuelles geschaffen.

Dort können die aktuellen Beiträge jederzeit eingesehen werden.

Sie haben eigene Aktivitäten, die Sie gerne mit Ihren Kollegen teilen möchten? Sprechen Sie gerne die AEP Marketingabteilung an: marketing@aep.de.

AEP ist Pharmahandel modern: verständliche Rechnungen, ein transparentes Preismodell, dauerhafte und berechenbare Konditionen – und das alles ökologisch optimiert. Eine vertrauensvolle Partnerschaft, die die Zukunftsfähigkeit Ihrer Apotheke unterstützt und den besten Service für Ihre Kunden bietet.

Sie möchten AEP näher kennenlernen? Ihr zuständiger AEP Außendienstmitarbeiter ist gerne für Sie da.

AEP GmbH

Industriegebiet Süd A 31

63755 Alzenau



www.aep.de

06188 / 99 37 370

service@aep.de