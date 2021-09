Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker / Informationen der Institutionen und Behörden Novo Rapid® PumpCart® 100 Einheiten/ml Injektionslösung in einer Patrone: Lieferengpass

AMK / Die Firma Novo Nordisk Pharma GmbH, Mainz, informiert in Abstimmung mit der zuständigen Behörde über einen Lieferengpass bei NovoRapid® PumpCart® (Insulin aspart) 100 Einheiten/ml in den Packungsgrößen 5 Patronen x 1,6 ml und 25 Patronen x 1,6 ml in der Bündelpackung (PZN 10180724 bzw. PZN 11072505).