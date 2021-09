Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker / Chargenrückruf Losartan 12,5 - 1 A Pharma®, 21 Filmtabletten; Losartan 25, 50, 75 und 100 - 1 A Pharma® je 28, 56 und 98 Filmtabletten; Losartan plus - 1 A Pharma® 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg und 100 mg/25 mg je 98 Filmtabletten

Losartan 12,5 - 1 A Pharma®

21 Filmtabletten

Alle Chargen



Losartan 25 - 1 A Pharma®

28, 56 und 98 Filmtabletten

Alle Chargen



Losartan 50 - 1 A Pharma®

28, 56 und 98 Filmtabletten

Alle Chargen



Losartan 75 - 1 A Pharma®

28, 56 und 98 Filmtabletten

Alle Chargen



Losartan 100 - 1 A Pharma®

28, 56 und 98 Filmtabletten

Alle Chargen



Losartan plus - 1 A Pharma® 50 mg/12,5 mg

98 Filmtabletten

Alle Chargen



Losartan plus - 1 A Pharma® 100 mg/12,5 mg

98 Filmtabletten

Alle Chargen



Losartan plus - 1 A Pharma® 100 mg/25 mg

98 Filmtabletten

Alle Chargen